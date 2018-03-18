وفاة حارس الأمن الاسرائيلي متأثراً باصابته في عملية القدس

توفي مساء اليوم، حارس الأمن الاسرائيلي الذي تم طعنه في القدس متأثراً بجراحه التي أصيب بها في عملية طعن بالبلدة القديمة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن الحارس توفي جراء إصابته إصابة خطيرة بعد تعرض لطعنات عدة في المنقطة العلوية من جسده، حيث توفي لاحقاً في مستشفى "هداسا".

وأشارت إلى أن منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة بمدينة القدس استشهد متأثرًا بجراحه، بعد تنفيذه عملية طعن ضد حارس أمن "إسرائيلي".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية"، أن منفذ عملية الطعن عبد الرحمن بني فضل ويبلغ من العمر (28 عاما) من بلدة قربا قضاء نابلس.