الأرصاد توضح لـ"فلسطين اليوم" طبيعة الأجواء المغبرة نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تكون الأجواء غداً الاثنين حارة وجافة ومغبرة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تسجل العظمى في القدس 27درجة وفي أريحا 33درجة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقال مدير عام الدائرة يوسف أبو أسعد، في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن الأجواء ستكون يوم الثلاثاء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتصل في القدس 21درجة، وفيما ستكون الأجواء دافئة في مناطق الأغوار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأضاف أبو أسعد: "يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة قليلاً عن معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتكون الأجواء معتدلة إلى حارة نسبياً وجافة في بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج".

ولفت أن يوم الخميس سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، فيما تكون الأجواء متقلبة جراء حالة عدم الاستقرار الجوي مع دخول فصل الربيع والتي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها.

وتوقع أبو أسعد، أن تكون الأجواء مغبرة يوم الجمعة القادم بسبب تراكمها في طبقات الجو، فيما ستنخفض درجات الحرارة وتتلاشى نسبة الرطوبة في الأجواء تدريجياً.

وتابع: تنخفض درجات الحرارة يوم السبت مع احتمالية تساقط أمطار، مشيراً أن تفاصيل الحالة سيتم توضيحها خلال اليومين القادمين وفق الخرائط الجوية