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وزير صهيوني: لن نمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:18 - 18 مارس 2018
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قال ما يسمى "وزير الإسكان" بحكومة الاحتلال، يوئاف غالنت بأن غور الأردن والضفة الغربية تعتبران بمثابة حزام الحماية الأمني لــ "إسرائيل" أمام المخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط .

وأضاف بأن "إسرائيل" لا يمكن أن تتخلى عن السيطرة الأمنية الكاملة عن هذه المناطق ، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة التي قد تواجهها في المستقبل ، بما في ذلك تهديدي إيران وداعش .

وقد دعا غالنت إلى تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن ، مضيفا بأنه يجب على "إسرائيل" أن توسع حدودها تجاه الأردن من أجل تعزيز الحماية الأمنية للحدود الشرقية لــ "إسرائيل"، بهدف توفير الحماية الأمنية لأكثر من 4 مليون "إسرائيلي" يقطنون في مدينة تل أبيب وضواحيها ، مؤكدا بأن إسرائيل لا يمكن أن تمنح الفلسطينيين أكثر من أن تمنحهم حكما ذاتيا فقط ، ولا شيء أكثر من ذلك

 

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