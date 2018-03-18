وفد من الجهاد يكرم عائلة الشهيد محمود أبو فنونة بالخليل في ذكرى استشهاده

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل، منزل عائلة الشهيد محمود محمد أبو فنونة، لمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاده.

وعقب الزيارة توجه الوفد برفقة عائلة الشهيد أبو فنونة إلى المقبرة التي دفن فيها محمود، وهناك تم تكريم العائلة وفاء لها ولتضحياتها.

وأكد الشيخ محمد أبو فنونة والد الشهيد أن عائلته واحدة من العائلات الفلسطينية التي ضحت وتضحي لأجل قضية فلسطين ومقدساتها، ولن تتأخر يوما عن تقديم الغالي والنفيس في سبيل استعادة الأرض وتحرير المسجد الأقصى.

وشكر أبو فنونة حركة الجهاد الإسلامي على الزيارة، ووصفها بأنها لفتة طيبة تعبر عن صدق الانتماء.

وفد حركة الجهاد أعرب عن فخره بالشهيد أبو فنونة وبعائلته، داعين الله عز وجل ان يجمعهم مع الشهيد في جنات الخلد.

وأكد الوفد على أن نهج محمود هو ذاته نهج الحركة في مقاومة المحتل حتى تحرير آخر ذرة تراب من فلسطين.

جدير بالذكر أن الشهيد محمود أبو فنونه ولد في العام 1994م؛ في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وفي عصر يوم الجمعة الموافق 18/03/2016م قام الشهيد محمود بقيادة سيارته وعند الاقتراب من مفرق مستوطنة غوش عتصيون ببيت لحم ترجل وحاول تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال، فباغته الجنود بإطلاق النار عليه مما أدى إلى استشهاده على الفور.





