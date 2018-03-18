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إدارة "فيسبوك" تعدل خارطة القدس معترفة بالمستوطنات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:33 - 18 مارس 2018
موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
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استجابت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لطلب تقدمت به "اسرائيل" تضمن تعديل خارطة مدينة القدس لتصبح تشمل الأحياء الاستيطانية التي أقامها الاحتلال بعد عام 1967.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن "اسرائيل" عبر نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطيبلي تقدمت بالطلب لمسؤولة العلاقات مع الحكومات في شركة فيسبوك العالمية يردينا كوتلر، والتي استجابت للطلب.

وذكرت الصحيفة أن تقديم الطلب جاء بعد شكاوي المستوطنين في القدس من عدم رؤيتهم الإعلانات التجارية للشركات "الإسرائيلية" على صفحاتهم في فيسبوك، رغم أنها إعلانات ممولة، إلا أن فيسبوك لم ينشر الإعلان في الصفحات التي يقطن أصحابها في الأحياء الاستيطانية في القدس المحتلة، لأنها لا ترد في الخرائط الرسمية لكيان الاحتلال.

وادعت الصحيفة أن المسؤولة في فيسبوك عن العلاقات مع الحكومات، يردينا كوتلر، التي عملت سابقا في ديوان رئيس الحكومة "الاسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، تجاوبت مع رسالة نائبة الوزيرة "الإسرائيلية" بسرعة، وأعلنت أن "الشركة توافق على أنه ليس لشركة تجارية أن تحدد حدود أي دولة"، مضيفة أن "الشركة أزالت الخريطة السابقة".

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