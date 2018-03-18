عريقات: سلوك واشنطن العدائي يسيء للمنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية

شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على أن سلوك الإدارة الأمريكية "العدائي يسيء إلى المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية".

وقال عريقات في بيان له اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية تواصل تهديد استقرار وأمن النظام الدولي عبر استخدام سياسة الابتزاز المالي لتحقيق أغراض سياسية. منتقدًا استهداف ومعاقبة الدول والشعوب الفقيرة التي تقف إلى جانب الحق والعدل.

جاءت تصريحات عريقات تعقيبًا على مذكرة مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، التي تشترط فيها قطع المساعدات الأمريكية عن الدول التي لا تصوت لجانب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل وقضايا الشرق الأوسط.

وأردف: "تحديد الإدارة الأمريكية على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة 40 دولة وقطع المساعدات عنها، سيساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، ولن يعود على الإدارة الأمريكية بالنفع".

ووصف عريقات الخطوة الأمريكية، بـ "السلوك العدائي المخجل في القرن الواحد والعشرين؛ الذي تبتزّ فيه دولة عظمى الدول والشعوب الفقيرة".

وتابع: "سلوك الإدارة الأمريكية يذكرنا بسلوك الدول الاستعمارية الكبرى في القرون الغابرة التي حاولت فرض القوة والعقوبات على الشعوب الضعيفة، لكنها لم تنجح يومًا في إملاء إرادتها على إرادة الشعوب الحرة".

وأشار إلى أن "التعاون الوثيق" بين واشنطن وتل أبيب، وشن حملات تحريضية ممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وابتزازه وقطع المساعدات عنه "إهانة وإساءة لمكانة الولايات المتحدة وللمجتمع الدولي بأكمله".

وأوضح أن تلك السياسة الأمريكية تنطوي على "نفاق وازدواجية معايير، وتعتمد الانتقائية في قطع المساعدات والانتقام من دول دون غيرها". مضيفًا: "الولايات المتحدة تصر على عزل نفسها عن المجتمع والقانون الدولي".

وأعرب عريقات عن أمله في أن يتم ترجمة إجماع الغالبية العظمى من دول العالم على حق فلسطين في سيادتها إلى أفعال من أجل إنهاء الاحتلال الاستعماري وتجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.