سفير بروناي يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته

أكد سفير سلطنة بروناي غير المقيم لدى دولة فلسطين نور الدين حاج يعقوب، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدد سفير بروناي لدى لقائه وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، اليوم الأحد، على أن بلاده تدعم كافة الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس على الساحة الدولية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد ضرورة تشجيع السياحة الدينية لمدينة القدس وزيادة الاهتمام بها من قبل الدول الإسلامية، مطالبا سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

من جانبه، أطلع المحافظ الحسيني، سفير بروناي، على الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية عامة، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأكد الحسيني، أن مدينة القدس تتعرض لأبشع هجمة من قبل المستوطنين بحماية كاملة من قبل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها السياسية، في ظل حصار كامل مفروض على المسجد الأقصى ومنع الفلسطينيين من أداء عباداتهم بحرية كاملة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والشرائع السماوية والدولية وقوانين حقوق الانسان.

ودعا سلطنة بروناي وكافة الدول الاسلامية، خاصة الآسيوية الى زيادة الاهتمام بمدينة القدس وأهلها من خلال دعم مشاريع من شأنها ان تعزز من صمود المقدسيين وعرقلة عملية التهويد المستعرة ومن أهمها دعم قطاعات الإسكان في القدس المحتلة وتشجيع السياحة الدينية لفلسطين والقدس على وجه الخصوص، وتنظيم الزيارات الدورية من قبل المسلمين للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والتواصل مع المقدسيين والوقوف على معاناتهم ودعم صمودهم في وجه العدوان المستمر ضد القدس وأهلها ومقدساتها وإعمار المقدسات الإسلامية والمسيحية ما يعزز من اسلامية هذه الأرض ويدحض الروايات الإسرائيلية ويكشف زيف ادعاءات الاحتلال .

وكان سفير سلطنة بروناي قد زار في وقت سابق اليوم، المسجد الأقصى المبارك، وكان باستقباله مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.