حركة المجاهدين تبارك عملية الطعن في القدس

باركت حركة المجاهدين عملية الطعن التي وقعت مساء اليوم الأحد في القدس المحتلة والتي أدت إلى إصابة حارس أمن إصابة خطيرة.

وقال يوسف خريس المتحدث باسم حركة المجاهدين، أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وضد كل المؤامرات التي تحاك ضد مقدساتنا.

وأضاف خريس أن العملية جاءت لتؤكد على إصرار شعبنا على مواصلة المقاومة وتبني خياره المسلح بالرغم من حجم المؤامرة ضده وصعوبة التحديات وقساوة العدوان.

وشدد على أن شعبنا ليس لديه خيار إلا استمرار مقاومة الاحتلال في جميع أماكن تواجده، مؤكداً أن انتفاضة القدس ستبقى مستمرة بدماء الشعب الفلسطيني وحيوية شبابه المنتفضين، ولن تخضع لأية مؤامرة لإخمادها.