جامعة القدس تحتفل بتتويج الفائزين بمسابقة "سوبر باي فلسطين 2018"

توجت جامعة القدس الفائزين بمسابقة سوبر باي فلسطين للعام 2018، وذلك خلال حفل ينظمه متحف الرياضيات في الجامعة للعام التاسع على التوالي، حيث شارك فيه عدد من الطلبة والمعلمين في مدارس متعددة، وطلبة جامعات من مختلف محافظات الوطن.

وحصلت الطالبة زينب زرعي من جامعة القدس على المرتبة الأولى، حيث تمكنت من حفظ 6000 منزلة وجائزتها 400 دولار، وفي المرتبة الثانية الطالب موسى حميدات من الخليل بحفظه 4200 منزلة وجائزته 200 دولار، وحصلت براءة ابو الهوى من مدرسة الطور على المرتبة الثالثة وجائزتها 100 دولار.

وأوضح النائب التنفيذي لرئيس الجامعة والمسؤول عن المتاحف العلمية فيها أ.د. حسن دويك أن متحف الرياضيات يقوم بتنظيم مسابقة سوبر باي بهذا اليوم من كل عام، والذي يصادف احتفال العالم بيوم باي المستوحى من النسبة التقريبية للعدد باي، حيث تقوم المسابقة بهذا اليوم للبحث عن القدرات العقلية المتميزة ليتم صقلها وتنميتها، وقد تمكن الطلبة منذ عام 2010 من تحطيم الأرقام القياسية بهذه المسابقة بحفظ أكبر عدد من المنازل العشرية، وتقوم جامعة القدس بمتابعة الفائزين بهذه المسابقة، واليوم هم من المتميزين في مختلف المجالات الطبية والهندسية.

وأشاد مدير التربية والتعليم في ضواحي القدس أ.بسام طهبوب بجهود جامعة القدس لعقدها مسابقات مميزة تحفز الطلبة على التفكير والابداع والمنافسة، وتخريجها لطلبة مبدعين أثبتوا جدارتهم في مراكز مرموقة على مستوى الوطن والخارج.

وقال أ. جهاد أبو الكباش منسق متحف الرياضيات عن المسابقة: "تواصل جامعة القدس منذ عام 2010، طرح مسابقة سوبر باي فلسطين والتي يسعى من خلالها المتسابقون لحفظ أكبر كم من ارقام العدد غير نسبي باي (π) أو (ط) الغير متناهية وهي مسابقة فريدة من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي والأولى في العالم العربي، وتهدف الجامعة من خلالها للبحث عن قدرات عقلية مميزة".

وقدمت جائزة درع التميز لأكثر المدارس مشاركة وهي مدرسة حسني الأشهب، ومدرسة الفجر الجديد النموذجية، وتم تكريم عدد من المتسابقين لاجتيازهم حفظ أكثر من ألف منزلة، فيما كرمت عروبة كعابنة أصغر متسابقة بدرع الجامعة وجائزة مقدارها 50 دولار بحفظها 250 منزلة، وتم تكريم لجنة تحكيم سوبر باي فلسطين وهم د. عفيف زيدان من كلية التربية، أ. ديما الحلواني مديرة متحف العلوم، د. بشرى البدوي من كلية التربية، أ. كفاح الخندقجي من التربية والتعليم في مدينة طولكرم.