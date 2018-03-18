بوغبا يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد

بدأ مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، العمل بجدية شديدة من أجل رحيل موكله عن جدران النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية فإن رايولا يعتقد أن بوغبا لا يلعب في مركزه المفضل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضافت أن رايولا غير سعيد بسبب أن موكله يحصل حاليا على راتب أسبوعي أقل بكثير مما يحصل عليه زميله المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، فيما بدأ الوكيل الشهير بالفعل الحديث مع كبار أندية أوروبا التي يقال إنها مهتمة بصاحب الـ25 عاما.

وذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد الإسباني يعتبر الأكثر جدية مع نجم البيانكونيري السابق، وذلك تحسبا لرحيل لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن رايولا يأمل في الحصول مجددا على عمولة كبيرة، مثلما حصد مكسبا كبيرا من انتقال بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016.

ولفتت إلى أن مينو رايولا جنى مبلغا قيمته 41 مليون جنيه إسترليني في الصفقة التي تكلفت حوالي 89 مليون إسترليني.