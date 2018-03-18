الاحتلال يُعدم شاباً بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس

استشهد شابٌ برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بزعم تنفيذه عملية طعن في القدس.

وأفادت المصادر العبرية، بأن مستوطناً أصيب بجراح خطيرة عقب تعرضه للطعن في منطقة الصدر في "شارع هجاي" بالبلدة القديمة في القدس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنفذ، مما أدى إلى مقتله؛ قبل أن يتم إغلاق المنطقة ووصول فرق الإنقاذ وقوات الشرطة وحرس الحدود.

واستنفرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قواتها في المكان، حيث عملت على تعزيز تواجد قوات حرس الحدود، وأغلقت عددًا من أبواب المسجد الأقصى، وأبواب البلدة القديمة.