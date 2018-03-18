مواقع التواصل تعج بدعوات المشاركة في #مسيرة_العودة_الكبرى

بدأت الاستعدادات والتحضيرات الفلسطينية لمسيرة العودة الكبرى يوم 30 مارس الجاري من خلال تحركات جماهيرية في الشوارع، إضافة لحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً كبيراً جداً.

ومن المقرر أن يكون يوم الـ30 من مارس الجاري الذي يوافق ذكرى يوم الأرض موعداً للمسيرات المليونية التي دعت لها الفصائل الفلسطينية باتجاه الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، والتأكيد على حق العودة، والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية.

وحظي وسم #مسيرة_العودة_الكبرى باهتمام كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا منذ اليوم الدعوة للنزول في المسيرات المليونية في ذكرى يوم الأرض، إضافة للعمل على فضح المخططات الإسرائيلية لسرقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

الصدى الكبير الذي حظيت به فعاليات مسيرة العودة الكبرى كان له أثر مفزع على كيان الاحتلال الغاصب، فقادة الاحتلال ينظرون بخطورة كبيرة على المسيرات الفلسطينية المرتقبة مع بدء العد التنازلي لذكرى يوم الأرض، وسط تهديدات للمتظاهرين الذين سيغزون الحدود مع الاحتلال، كما أن "مسيرة العودة" ستكون مادة رئيسية على جدول اجتماع "الكابنيت" المصغر لشؤون الأمن في "تل أبيب".

وعن تفاصيل مسيرة العودة الكبرى، فإنها ستكون سلمية، ولن تقتصر على يوم الـ30 من مارس، بل سيستمر الأمر على شكل خيام قبل السياج الحدودي الفاصل، من أجل الضغط على الاحتلال، واستجلاب النشطاء والاعلام الدولي.

سأشارك في #مسيرة_العودة_الكبرى



فتلك لحظة انتظرناها طويلا وسيكتبها التاريخ بحبر من ذهب فالعودة حق كالشمس — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) March 18, 2018

#مسيرة_العودة_الكبرى نحو موطن اللاجئين الأصلي، نحو المدن والقرى والبلدات الأصلية التي طردوا منه، نحو يافا وحيفا وعكا والناصرة وصفد والرملة وطبرية وبئر السبع وكل بقعة أخرى، هي عامل القوة الذي يخشاه الاحتلال ومن يدعمه

عامل يستمد قوته من كل شرعيات الأرض وحق لا يجادل فيه صديق أو عدو — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) March 17, 2018