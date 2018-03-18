كلوب: صلاح في طريقه ليصبح أفضل لاعب في العالم

قال مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن الدولي المصري محمد صلاح في طريقه لأن يصبح في يوم ما أفضل لاعب في العالم.

وأضاف كلوب أنه بإمكان محمد صلاح (25 عاما) أن يخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم، مضيفا: "أعتقد أنه في طريقه لتحقيق ذلك".

وأصبح صلاح أفضل هداف في موسمه الأول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده إلى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الإسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفاً في موسم 2008.

وانفرد الدولي المصري، أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، بصدارة ترتيب هدافي البطولة الانجليزية برصيد 28 هدفاً، متقدما بفارق 4 أهداف عن مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين المصاب.

ودعا كلوب لاعبه إلى أن يحافظ على المستوى الذي وصل إليه هذا الموسم، كما فعل ميسي ورونالدو لعقد من الزمن.

وأضاف قائلاً: "كما هو الحال دائما في الحياة، فإذا كان لديك الموهبة، عليك أن تظهر ذلك باستمرار، وهذا جيد جدا لنا ويساعدنا كثيرا".

ويقدم صلاح موسما رائعا مع ليفربول حتى الآن أكده السبت برباعية تاريخية في مرمى واتفورد (5-صفر) قاده فيها إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز.

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل رباعية لليفربول في الدوري لليفربول منذ الأوروغوياني لويس سواريز في مرمى نوريتش 2013، وأول لاعب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت إشراف يورغن كلوب.