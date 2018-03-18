وزارة الأسرى ومؤسسة مهجة القدس تتفقان على التنسيق المشترك لإحياء يوم الأسير الفلسطيني

اتفقت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، مع وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، على التنسيق المشترك بينهما لإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل في السابع عشر من شهر أبريل نيسان.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من وزارة الأسرى والمحررين إلى مقر مؤسسة مهجة القدس بمدينة غزة.

وضم الوفد الزائر كلا من أشرف حسين مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى، ونبيل حجاج مدير العلاقات العامة بالوزارة.

وكان في استقبال الوفد كل من مسؤول الفعاليات بمؤسسة مهجة القدس ياسر مزهر ومسؤول الدائرة الإعلامية ياسر صالح والمتحدث باسم المؤسسة طارق أبو شلوف.

وأكد مزهر أن الجانبين ناقشا سبل دعم قضية الأسرى والتضامن معهم، إلى جانب تنسيق فعاليات إحياء يوم الأسير.

وأوضح مزهر أنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل قضية الأسرى قدر الإمكان على كل المستويات المحلية والدولية والعربية.

وشكر وفد وزارة الأسرى والمحررين مؤسسة مهجة القدس على اهتمامها بقضية الأسرى والشهداء والجرحى.