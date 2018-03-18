تحضيرات للقاء ترامب مع ولي العهد السعودي بعد يومين

بدأت التحضيرات في البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمزمع عقده الثلاثاء القادم، ضمن زيارة يجريها ابن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتطرقا خلال اللقاء إلى التطورات الرئيسية في السعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة، والاعتقالات غير المسبوقة التي طالت العشرات من الأمراء والمسؤولين ووصفت بأنها حملة تطهير ضد الفساد، إلى جانب انخراط الرياض عسكريا في اليمن والأزمة مع قطر.

وقالت المحللة السابقة لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية لوري بلوتكين بوغاردت، إن "حجم التغييرات التي طرأت على السياسة السعودية الداخلية وفي المنطقة منذ اللقاء الأخير مدهش"، مضيفة أن "العديد من هذه التغييرات طالت المصالح الأمنية الأمريكية".

وتعد القمة التي كانت الإدارة الأميركية تأمل باستضافتها هذا العام مع دول مجلس التعاون الخليجي الست والتي قد يصعب تنظيمها مع استمرار الأزمة مع قطر، مثالا.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/ يونيو الفائت بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الارهاب والتقرب من إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

وفي الشهر ذاته، عين الملك سلمان نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.