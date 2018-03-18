كيف تزيدي وزن طفلك؟

مقدمة تهتم جميع الأمهات في الحفاظ على طفلها بصحة جيدة ووزن مثالي ومناسب لعمره، وقد يعاني بعض الأطفال من النحافة أو عدم زيادة الوزن بالمعدل الطبيعي، وذلك يجعل الأم تعاني من الحيرة في كيفية التغلب على هذه المشكلة وزيادة وزن الطفل بالمعدل الطبيعي، وخصوصاً لو كانت أماً جديدة؛ لأنها سوف تجهل الكثير عن تربية الأطفال وطريقة تغذيتهم بالشكل الصحيح وسوف تحتاج لكثير من التعلم والنصائح من غيرها. فكل طفل تختلف احتياجاته للطعام وطبيعة تغذية وذلك حسب عمره، فتغذية الطفل الرضيع تختلف عن تغذية طفل عمره سنتين مثلاً، لذلك يجب أن تكوني علي علم بكيفية تغذية الطفل منذ الولادة وحتى يكبر ويستطيع تناول الطعام بنفسه.

طرق تغذية الطفل

طرق تغذية الطفل حسب عمره بالطريقة الصحيحة التي تزيد وزنه بشكل طبيعي:

تغذية الطفل منذ الولادة وحتى سن ستة أشهر

فعند ولادة طفلك سوف تلاحظين صغر حجمه وضعف قوته وأنه يحتاج للكثير من التغذية لكي ينمو ويكبر بشكلٍ طبيعي، والطفل في هذا العمر لا يحتاج إلا للرضاعة الطبيعة من أمه، وذلك يكون كل ساعتين على مدار 24 ساعة، لذلك يجب أن تحرصي على أن تتغذي جيداً كي يستفيد طفلك من الحليب الطبيعي وتزيد مناعته طبيعاً، ولكن اذا لاحظتِ أن حليبك لا يشبعه أو إذا كنتِ أماً عاملة وتضطرين لترك طفلك لفترات طويلة فيمكنك أن تستعيني بالرضاعة الصناعية وتُرضعي طفلك حليب صناعي كي تعوضيه عن الأوقات التي لا يرضع فيها رضاعة طبيعة.

تغذية الطفل من عمر ستة أشهر وحتى عمر السنة

عند بلوغ طفلك عمر الستة أشهر فإن الحليب وحده لا يكفيه كي يتغذى جيداً وينمو بشكلٍ صحي، فيجب أن تقومي بإعداد الطعام الخاص بعمره وإطعامه بمعدل وجبة في اليوم كي يشعر بالشبع، ومن الأطعمة التي تناسب الطفل في البداية هي: ( السيريلاك واللبن والخضار المسلوقة والمهروسة والفواكه المهروسة أيضاً) .

ففي البداية ابدأي بإطعام طفلك وجبة بمعدل ربع كأس، وبعد عدة أسابيع تقومين بزيادة كمية الوجبة حتى تصبح كوب كامل في عمر السبعة أشهر أو الثمانية أشهر حسب تعود طفلك علي الطعام.

ومن عمر الثمانية أشهر وحتى عمر السنة، يفضل زيادة الوجبة لمعدل وجبة ونصف تدريجياً وقبل بلوغه السنة يفضل أن يأكل وجبتين في اليوم، ويمكن أن تضيفي المزيد من الأطعمة لطفلك في عمر الثمانية أشهر مثل كبدة الدجاج المسلوقة والأرز ومرق الدجاج والقليل من الخبز. وعند بلوغ طفلك السنة سوف تلاحظين تعوده على معظم أنواع الطعام بمعدل وجبتين إلى ثلاث وجبات يومياً بالإضافة إلي رضاعة الحليب. وإذا لاحظتِ عدم رغبة طفلك في تناول الطعام فيفضل أن تحرصي على إطعامه الفواكه الطازجة أو العصير الطبيعي كل يوم قبل الوجبة بنصف ساعة تقريباً كي تفتح شهيته للطعام .

تغذية الطفل من عمر السنة وحتى عمر السنة ونصف

في هذا العمر سوف يكون اعتماد الطفل على تناول الوجبات أكثر من شرب الحليب، لذلك احرصي على أن تنوعي له في وجباته اليومية كي يستفيد من الطعام ويكتسب مناعة جيدة، فمثلاً عند تحضير وجبة الإفطار له يفضل أن تكون عبارة عن حليب وبسكويت أطفال أو رقائق الذرة أو الخبز، وعلى وجبة الغذاء يفضل أن تطعميه من الطعام المتوفر لديك في المنزل سواء كان سمك أو لحم أو طبخ بازيلاء أو فاصوليا، فكل هذه أطعمة مفيدة ويحتاجها جسم الطفل وتساعدك أكثر في جعل الطفل يعتاد أن يتناول الطعام مع العائلة، وعند تحضير وجبة العشاء يفضل أن تكون خفيفة نوعاً ما مثل المهلبية أو اللبن أو السيريلاك أو البيض المسلوق، ولا تنسي أن تجعلي طفلك يشرب الحليب من مرتين إلى ثلاث يومياً؛ لأنه في هذا العمر يحتاج الكثير من الكالسيوم والغذاء؛ كي يساعده في المشي ونمو الأسنان والنطق والتكلم .

تغذية الطفل من عمر سنة ونصف وحتى سنتين

ففي هذا العمر حاولي أن تجعلي طفلك يعتمد على نفسه في تناول الطعام، وذلك بأن تقومين بوضع الفواكه مقشرة ومقطعه له في صحن خاص بالأطفال وتجعليه يحاول تناول الطعام لوحدة كي يعتاد علي ذلك،أو أن تعطيه بعض الخبز المحشو بالجبن في يده وتتركيه يأكل بمفرده، ويجب أن تحاولي إطعام طفلك أكثر من ثلاث وجبات يومياً وأن تطعميه ما بين الوجبات أطعمة مختلفة مثل ( الفواكه أو الخضار الطازجة أو بعض الشوكولاته)؛ لأن الطفل في هذا العمر يزداد احتياجه للغذاء بشكل أكثر من السابق، وإذا كان طفلك لا يحب تناول الكثير من الطعام فيمكنك التحايل عليه ببعض الألعاب أو حاولي إطعامه وهو يشاهد مسلسله الكرتون المفضل أو أمام الأطفال كي يشعر بالغيرة ويتناول الطعام، ويفضل أن تحرصي على إعطاء طفلك الفيتامينات التي يصفها لك طبيب الأطفال؛ كي تعزز مناعته وقوته وتعوضه عن أي نقص في الطعام.

تغذية الطفل من عمر سنتين وحتى ثلاث سنوات

في هذا العمر سوف تلاحظين أن طفلك أصبح يعتمد على نفسه أكثر في تناول الطعام ولكن يجب أن لا تهمليه بل احرصي دائماً على أن يتناول يومياً البيض والحليب، والفواكه والخضار وأن يتناول وجبة الغذاء، فكلما كان أكل الطفل متنوعاً كلما كان ذلك مفيداً جداً له ولصحته. واذا كان طفلك لا يشعر بالجوع، فيفضل أن لا تجعليه يتناول الشيبس أو الحلو أو أي مواد غذائية تُباع في السوبر ماركت وتحتوي على المواد الحافظة والصبغات؛ لأنها تسد شهية الطفل عن الطعام وتجعله يتعرض للأمراض، لذلك احرصي على تغذية طفلك بالطعام الطبيعي الطازج؛ كي يتناول الكثير من الطعام ويزيد وزنه بشكلٍ طبيعي.

وهذه كانت أهم المعلومات التي يجب أن تعرفيها بخصوص ما يحتاجه طفلك من غذاء حسب عمره، وكيف يمكنك أن تجعليه يتناول الطعام بشكل جيد ومفيد وصحي.

ويفضل أن تقدمي الطعام لطفلك في طبق جميل مخصص للأطفال ومزين برسومات طفولية جميلة، كي يعجبه الطفل ذلك ويحب أن يتناول الطعام. وقومي بتشجيع طفلك دوماً على تناول الطعام بطرق مختلفة مثل إحضار لعبة يحب اللعب بها، أو أن تستغلي وقت جلوسه على التلفاز كي يشاهد الرسوم المتحركة وقومي بإطعامه وهو مندمج في المشاهدة، أو يمكن أن تقومي بالغناء له أو أن تسمعيه أناشيد أطفال يحبها كي يأكل بشهية مفتوحة، فهناك الكثير من الطرق التي يمكن أن تتحايلي بها على طفلك كي يتناول الطعام بشهية مفتوحة.

ولا تنسي أن تمنعي عنه تناول الحلو والشيبس؛ لأنها مضرة بالصحة كثيراً وتسد الشهية عن الطعام وتجعله لا يتقبل تناول الأطعمة المختلفة، وإذا لاحظتِ أن طفلك لا يستجيب لكل هذه الطرق وأن جسمه نحيف جداً، فيفضل اللجوء إلى طبيب الأطفال المختص كي يحدد ما هي مشكلته ويعالجه؛ لأنه هناك بعض الأطفال قد يعانون من مشاكل في المعدة أو بعض الالتهابات، لذلك يجب أن لا تهملين هذه المشكلة وتحاولين ايجاد حل لها في أسرع وقت كي لا تتضرر صحة طفلك.