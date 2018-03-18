سهم بنك الاستثمار الفلسطيني يقود تداولات البورصة

حاز سهم بنك الاستثمار الفلسطيني "pibc" على أكثر من نصف قيمة تداولات البورصة، بقيمة وصلت لحوالي 883 ألف دولار أميركي.

وسجل مؤشر البورصة ارتفاعا بنسبة 0.24%، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي1.7 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 583.81 نقطة، مرتفعا 1.38 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.69%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، مع استقرار مؤشر قطاع الاستثمار، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 1.1 مليون سهم، في 193 صفقةـ وجرى فيها تداول أسهم 24 شركة، ارتفع منها سهم 11 شركة، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 10 شركات.

والشركات الرابحة كانت: الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات"نابكو"، ومركز نابلس الجراحي التخصصي، والمشرق للتأمين، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وبنك القدس، والبنك الوطني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، ومطاحن القمح الذهبي، والقدس للمستحضرات الطبية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والعالمية المتحدة للتأمين.

وتراجع سهم شركات سجاير القدس، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، والفلسطينية للكهرباء.

والشركات المستقرة هي: أبراج الوطنية، والمجموعة الأهلية للتأمين، والعربية لصناعة الدهانات، وبنك فلسطين، والتأمين الوطنية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار العقاري، والاتحاد للأعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.