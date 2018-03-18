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النفق قديم وتم استهدافه مسبقاً

أبو عبيدة: إعلان العدو اكتشاف نفق للقسام تسجيل لانتصارات وهمية

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 13:21 - 18 مارس 2018
أبو عبيدة أبو عبيدة
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أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن إعلان العدو عن اكتشاف نفق للقسام في رفح هو محاولة جديدة للتضليل وتسويق الوهم واستعراض القوة لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور الصهيوني وأمام العالم.

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي :"إن النفق الذي يتحدث عنه العدو هو نفق قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقاً بعد أن استخدمته كتائب القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح إبّان معركة العصف المأكول عام 2014.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد زعم اليوم، إحباطه محاولة ترميم نفق قديم قرب الشريط الحدودي في منطقة كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

 

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