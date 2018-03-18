غداً اجتماع مهم للجنة التنفيذية برئاسة عباس

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل اليوم الأحد، أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعاً مساء غداً الاثنين برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، يسبقه اجتماع لفصائل المنظمة ظهر اليوم ذاته، في إطار اللقاءات المتواصلة تمهيدا لانعقاد المجلس الوطني أواخر نيسان القادم.

وقال إسماعيل لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "إن العملية الإجرامية التي استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في قطاع غزة، على جدول أعمال الاجتماع، لأن ما قبل ذلك شيء وما سيكون بعد ذلك شيء آخر على حد قوله.

وأوضح أن القيادة لا يمكن أن تمر مرور الكرام على محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات لأن هذا الموضوع يستهدف المصالحة، مشيرا إلى أن عقد المجلس الوطني قرار نهائي لوضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.