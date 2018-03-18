أردوغان يعلن سيطرة جيشه على عفرين السورية بشكل كامل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، سيطرة القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية اعتبارًا من الساعة 8:30 بتوقيت تركيا (05:30 تغ).

وقال أردوغان خلال مشاركته في احتفالات في أنقرة: "إن الأعلام التركية ترفرف في منطقة عفرين بدلاً من أعلام الإرهابين" على حد قوله.

وأضاف: "مثلما خاضت الأمة التركية نضالا بعزيمة وإيمان بالأمس في جناق قلعة (إبان الحرب العالمية الأولى) فإننا اليوم أيضا نناضل بنفس الشكل داخل حدودنا وخارجها".

وأشار أردوغان أنّ بلاده ستقدم على خطوات من شأنها تأهيل المنطقة وإحيائها مجددا، عبر إعادة إنشاء البنيتين التحتية والفوقية، وستتيح للأهالي فرصة العودة إلى ديارهم.

وتابع قوله: "لقد أظهرت أمتنا للعالم بأسره متانة إيمانها في قلبها وشجاعتها في 15 تموز (التصدي للمحاولة الانقلابية عام 2016) وعندما رأوا أنه لا يمكن زعزعتنا من الداخل حاولوا حصار بلادنا من خارج حدودنا".