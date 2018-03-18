المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن

حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خلل في طباعة عدد من الصفحات فيها.

وأوضح المفتي حسين أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة الدار التوقيفية للطباعة، بتصريح رقم (59) الصادر في 20/5/2015، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن النسخة تحتوي على صفحات بيضاء غير مطبوعة، مما يحدث خللاً في ترتيب صفحات القرآن الكريم.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.