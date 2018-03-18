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دعوة للمشاركة في وقفة تضامنية مع المحرر "طارق عز الدين"

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 10:40 - 18 مارس 2018
طارق عز الدين طارق عز الدين
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من المقرر، أن ينظم التجمع الإعلامي الفلسطيني، يوم غدٍ الاثنين، وقفة تضامنية مع الأسير المحرر الإعلامي المريض طارق عز الدين مدير إذاعة صوت الأسرى.

وقد دعا التجمع الإعلامي، للمشاركة والتغطية الإعلامية للوقفة التضامنية مع عز الدين، أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان بغزة، لدعم وإسناد المريض عزالدين وكافة المرضى.

يذكر، أن المحرر عزالدين يعاني من مرض "لوكيميا الدم" منذ قرابة الشهر ونصف، ويحتاج للعلاج في الخارج، حيث يعد أحد محرر صفقة وفاء الأحرار، ويمنع سفرهم عبر معبر بيت حانون، لذا تزيد المطالبة بفتح معبر رفح البري لتأمين سفره وعلاجه في الخارج.

 

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