الاحتلال يزعم إحباط ترميم نفق قديم للمقاومة جنوب القطاع

زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، احباط محاولة من قبل المقاومة الفلسطينية لترميم نفق قديم قرب الشريط الحدودي في منطقة كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وقالت نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي والتي تدعى ملازم أول إيلا: "تم اكتشاف محاولة من قبل المقاومة في غزة لتجديد مسار نفق قديم عن طريق الاستخبارات والتكنولوجيا المتطورة التي نشطت في الأشهر الماضية على حدود القطاع"، مؤكدة أن الجيش قام بتدمير النفق للمرة الثانية.

وأضافت: الجيش على درجة عالية من اليقظة وجاهز لجميع السيناريوهات المتوقعة مع عدم وجود نية لتدهور الأوضاع مع قطاع غزة".

وفي ذات السياق زعمت إيلا، "إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت في ساعات الليلة الماضية بنية تحت أرضية للمقاومة وسط قطاع غزة ضمن محاولاتها احباط مشروع أنفاق المقاومة"، محملة حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة.

وتعقيبًا على الحدث، قال وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان: "إن حركة حماس "تغرق في الرمال، ولن يبقى لديها أنفاق هجومية حتى نهاية العام الحالي".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ذكرت صباح اليوم، أن الشرطة "الإسرائيلية" نصبت عدة نقاط تفتيش في منطقة المجلس الإقليمي "أشكول"، ومنعت المستوطنين من الاقتراب من منطقة السياج الفاصل مع قطاع غزة بسبب نشاط عسكري للواء الهندسة في جيش الاحتلال.



