الروس يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

بدأ المواطنون الروس الذين يعيشون في منطقتي كامتشاتك وتشوكوتكا، بالشرق الأقصى الروسي، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد، وذلك في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وهناك أكثر من 97 ألف مركز اقتراع داخلي، وأكثر من 400 مركز اقتراع خارجي.

والمرشحون الذين يخوضون هذه الانتخابات هم الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين الذي يشارك في الانتخابات كمرشح مستقل، وفلاديمير جيرينوفسكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ورجل الأعمال بافل غرودينين المرشح عن الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي.

ويضم المرشحون الآخرون غيريغوري يافلينسكي من حزب يابلوكو، وزعيم حزب النمو بوريس تيتوف، ورئيس الاتحاد الشعبي العام الروسي سيرغي بابورين، والمذيعة التليفزيونية كسينيا سوبتشاك، ورئيس حزب شيوعيي روسيا ماكسيم سورايكين.

وبموجب دستور الاتحاد الروسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة ست سنوات مباشرة من قبل المواطنين المؤهلين. وإن أي مواطن يبلغ من العمر 35 عاما وما فوق ويقيم في روسيا لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا يحمل جنسية بلد آخر أو حق الإقامة فيه، يمكن انتخابه رئيسا للبلاد.