بإستثناء الصحة والتعليم ..تعليق جزئي في وزارات غزة بعد غدٍ

أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام عن تعليق الدوام بشكل جزئي يوم الثلاثاء المقبل في الوزارات والدوائر الحكومية كافة.

وأوضحت النقابة خلال بيان لها اليوم، أن التعليق جاء في ظل استمرار تنكر ومماطلة وتجاهل حكومة الحمد الله لحقوق الموظفين وبعد مرور أكثر من خمس شهور متواصلة على اتفاق المصالحة وعدم حل ملف الموظفين وعدم صرف رواتبهم وازدياد معاناتهم، ونتيجة لاستمرار فرضها العقوبات بحق أبناء قطاع غزة كافة، واستمرارا لحراكنا النقابي حتى نيل وانتزاع كل حقوقنا الوظيفية.

وبينت أن التعليق سيكون من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى آخر الدوام، مشيرة إلى أنه يستثنى من التعليق وزارة التربية والتعليم العالي بسبب قرب انتهاء العام الدراسي الحالي وتقديرا لمصلحة الطلبة وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين، وكذلك استثناء وزارة الصحة بسبب التصعيد الصهيوني والظروف الطارئة وذلك بالتنسيق مع نقابة المهن الصحية.