محمد_صلاح يتصدر مواقع التواصل وأشهر مشجعي ليفربول يعلن اسلامه

نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تدلل على أن أحد أكبر مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي أشهر إسلامه بعد مباراة تاريخية للنجم المصري #محمد_صلاح الذي تصدر مواقع التواصل بشكل سريع جداً عقب انتهاء المباراة.

وسجل النجم صلاح أربعة أهداف –سوبر هاترك- ضد فريق واتفورد في الدوري الإنجليزي، ليتصدر هدافي الدوري كأول عربي في التاريخ.

وقال المشجع الإنجليزي عبر صفحته في توتر وفقاً لما نشرته العديد من الصحف العربية والأجنبية عقب انتهاء المباراة أمس السبت: "باسم "عائلة ليفربول" ما الذي يفعله صلاح في الموسم الحالي من أداء مبهر أنا بالتأكيد سأشهر إسلامي" وأضاف بعدها في تغريدته كاتبًا باللغة العربية "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".

وعقب انتهاء المباراة انتشر وسم بعنوان #محمد_صلاح كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن فخر العرب والمسلمين بما قدمه صلاح من أداء مبهر ومميز خلال المباراة دفعت مشجع انجليزي لإشهار اسلامه مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة الاقتداء بالنجم صلاح.

فيما أبدى بعض المعلقين تخوفهم من النجم محمد صلاح حال مواجهة المنتخبات العربية للمنتخب المصري بوجود النجم صلاح، وفي ذات الوقت أكدوا أن صلاح هو الأفضل في القارة الأفريقية منذ عقود من الزمن.

"فلسطين اليوم" رصدت بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توتير

أشهر أحد مشجعي #ليفربول الإنجليزي في تغريدة عبر (تويتر) يشهر إسلامه: باسم "عائلة ليفربول" ما الذي يفعله صلاح في الموسم الحالي من أداء مبهرأنا بالتأكيد سأشهر إسلامي" وأضاف بعدها في تغريدته كاتبًا باللغة العربية "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".#محمد_صلاح pic.twitter.com/7qR2SS6bAF — قناة TRT العربية (@TRTalarabiya) March 17, 2018

ماشاء الله مستوى يفتخر فيه أي مشجع عربي #محمد_صلاح أول لاعب عربي يحرز ٤ اهداف في مباراة واحده بالدوري الانجليزي ويتصدر هدافي الدوريات الأوروبية @22mosalah #البالون_دور قريبه جداً يا أبو صلاح ???????????????????????? #ليفربول #يارا — Yara (@yara_lb) March 17, 2018

عندما نتحدث عن الاحتراف الخارجي كـ عرب الكل يقف احتراماً وتقديراً لابن النيل المصري #محمد_صلاح pic.twitter.com/hodcTjcZp2 — مطرف القحطاني (@motref_alqhtani) March 17, 2018

#محمد_صلاح اسطورة عربي وفخر لكل مسلم كثير من الاجانب والكفار اسلموا على يده البعض يظن انها فقط كرة قدم لكن البعض الاخر يجعل منها رساله للأجانب ❤️. pic.twitter.com/sof2pBiKvN — Spëci2́L. (@speci2l_) March 17, 2018

عندما نتحدث عن الاحتراف الخارجي كـ عرب الكل يقف احتراماً وتقديراً لابن النيل المصري #محمد_صلاح pic.twitter.com/hodcTjcZp2 — مطرف القحطاني (@motref_alqhtani) March 17, 2018

حبايبنا في #مصر.. في كأس العالم العبوا مع المنتخب السعودي بدون #محمد_صلاح! ما يصحش احنا حبايب وبيننا عيش وملح???? — بن هباس ???????? (@5a1di) March 17, 2018

المشكلة اننا متفائلين في كاس العالم اننا نفوز على الأقل على مصر وهم يلعب معهم النجم الخارق للعادة #محمد_صلاح ????

روسيا المستضيف و اورغواي هجومهم سواريز ومصر بقيادة محمد صلاح

>انا اقول الانسحاب طيب☺????

او نلعب ١٠ دفاع ونضيع وقت من الدقيقة ١ ???? — إبراهيم المنيف (@altamimi14) March 17, 2018

يرسل اللهُ الفرحَ للناس أحياناً على هيئة بشر. فرح المصريين والعرب ب #محمد_صلاح مثالاً???? — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) March 18, 2018