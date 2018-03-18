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#محمد_صلاح يتصدر مواقع التواصل وأشهر مشجعي ليفربول يعلن اسلامه

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 09:08 - 18 مارس 2018
محمد صلاح محمد صلاح
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نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تدلل على أن أحد أكبر مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي أشهر إسلامه بعد مباراة تاريخية للنجم المصري #محمد_صلاح الذي تصدر مواقع التواصل بشكل سريع جداً عقب انتهاء المباراة.

وسجل النجم صلاح أربعة أهداف –سوبر هاترك- ضد فريق واتفورد في الدوري الإنجليزي، ليتصدر هدافي الدوري كأول عربي في التاريخ.

وقال المشجع الإنجليزي عبر صفحته في توتر وفقاً لما نشرته العديد من الصحف العربية والأجنبية عقب انتهاء المباراة أمس السبت: "باسم "عائلة ليفربول" ما الذي يفعله صلاح في الموسم الحالي من أداء مبهر أنا بالتأكيد سأشهر إسلامي" وأضاف بعدها في تغريدته كاتبًا باللغة العربية "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".

وعقب انتهاء المباراة انتشر وسم بعنوان #محمد_صلاح كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن فخر العرب والمسلمين بما قدمه صلاح من أداء مبهر ومميز خلال المباراة دفعت مشجع انجليزي لإشهار اسلامه مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة الاقتداء بالنجم صلاح.

فيما أبدى بعض المعلقين تخوفهم من النجم محمد صلاح حال مواجهة المنتخبات العربية للمنتخب المصري بوجود النجم صلاح، وفي ذات الوقت أكدوا أن صلاح هو الأفضل في القارة الأفريقية منذ عقود من الزمن.

"فلسطين اليوم" رصدت بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توتير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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