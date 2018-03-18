حرائق كبيرة تجتاح أستراليا وتدمر عدداً من المنازل

اندلعت حرائق كبيرة في أستراليا، وأحرقت مساحات شاسعة من الأراضي وتسببت في تدمير منازل ونفوق أبقار وهروب عدد من السكان.

ووقعت عشرات الحرائق في غرب ولاية فكتوريا وجنوب غربها الليلة، وقد أدى تغير اتجاه الرياح في وقت مبكر الأحد إلى تفاقم الوضع.

وبحسب خبراء الطقس فإن التغير المناخي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة في الأرض والبحر، ما أدى إلى فترات من الأحوال الجوية القاسية.

وقال مفوض إدارة الطوارئ في ولاية فكتوريا، كريغ لابيسلي، إن نحو 40 ألف هكتار تضررت و"ستنفق مئات قطعان الأبقار نتيجة لهذه الحرائق".

وأضاف في حديث للصحفيين الأحد، أن آثار الحرائق طالت ما لا يقل عن 12 منزلا، في وقت أشارت محطة "أي بي سي" إلى أن تلك المنازل "تدمرت".

وأوضح لابيسلي: "لدينا نيران وحرائق كبرى سيتوسع (نطاقها) قبل أن نتمكن من التحكم بها".

وأكد أنه "لا توجد إصابات خطيرة أو وفيات، ويمكنني القول إن (المجتمعات المحلية) قد تدبرت أمورها بشكل جيد للغاية".

وبحسب الارصاد الجوية فإن درجات الحرارة ازدادت بنحو درجة مئوية منذ 1910 في أستراليا.

وفي الصيف الماضي (الممتد من كانون الأول/ ديسمبر 2016 إلى شباط/ فبراير 2017)، سجل أكثر من 200 حادث في البلاد بين ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات.