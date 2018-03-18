اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس من الجهة الشرقية ومنعت المصلين من اداء صلاة الفجر في بلدة كفر قليل كما داهمت بلدات عدة في الضفة ونفذت عمليات اعتقال.

وافاد شهود عيان ان عدد كبير من اليات الاحتلال اقتحم نابلس في الساعة الثالثة فجرا وتمركز في الجبل الشمالي وبلدة كفر قليل وشارع فيصل ومحيط البلدة القديمة. وحسب اهالي كفر قليل فإن دخول دوريات الاحتلال للبلدة وقت صلاة الفجر حال دون تمكن المواطنين من اداء الصلاة في المسجد.

من جانب متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس شرقي مدينة قلقيلية، فيما نقلت مصادر محلية عن شروع جنود الاحتلال باعتقال عدد من المواطنين ومداهمة منازلهم وعرف من المعتقلبن الفتى كامل محمد الخطيب من بلدة جيوس شرق قلقيلية بعد مداهمة منزل عائلته.

وفي سلفيت داهمت قوة للاحتلال منزل المواطن رؤوف سلامة في بلدة بديا غربي سلفيت، وتركت فيه خرابا .

وعاودت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر موسى يعقوب معمرجي، من بيت لحم كما منزل المواطن محمد عبد الرزاق ابو سل في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم .

وداهم جنود الاحتلال بلدة برقين جنوبي غرب مدينة جنين.

ومن العيسوية شرق القدس اعتقلت كل من محمود محمد يوسف عبيد ومحمد ابراهيم عبيد والفتى هارون محمد محيسن و محمد توفيق محيسن

واقتحمت قوات الاحتلال تسعة منازل على الأقل في بلدة برطعة الشرقية جنوب غرب جنين، وتخلل الاقتحام تفتيش دقيق وإعتداء بالضرب على بعض الأهالي.

يُذكر أن برطعة الشرقية هي مسقط رأس الأسير "علاء قبها" منفذ عملية الدهس أول أمس قرب مستوطنة "ميفو دوتان".

واعتقلت قوات الاحتلال كل من :محمد عطا الله أبو عليا، جهاد أبو عليا، وقصي أبو عليا، وجميعهم من بلدة المغير شرقي مدينة رام الله .