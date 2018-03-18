توغل محدود شرق خانيونس واستهداف للصيادين في بحر بيت لاهيا

أكد مراسلنا أن عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" توغلت صباح اليوم الأحد، في قرية عبسان شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسلنا: "إن 4 جرافات عسكري "إسرائيلية" توغلت في قرية عبسان شرق خانيونس انطلاقا من موقع الفراحين العسكري وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة.

وأشار مراسلنا إلى أن الجرافات العسكرية للاحتلال "الإسرائيلي" عادت أدراجها بعد انتهاء عمليات البحث بواسطة روبرت آلي دون العثور على شيء.

ويُشار إلى أن طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" أغارت الليلة الماضية على أراضي زراعية شرق مدينة غزة بأكثر من 10 صواريخ دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جانبه قال جيش الاحتلال: "إن طائراته هاجمت أهدافاً لحركة حماس بغزة، ردا على تفجير العبوات الناسفة على الحدود الشمالية للقطاع.

وفي السياق ذاته استهدفت زوارق الاحتلال، فجر اليوم الأحد، بنيران أسلحتها مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن زوارق الاحتلال لاحقت مراكب الصيادين وفتحت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه مراكب الصيادين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد بحرية الاحتلال إطلاق النار على الصيادين ومراكبهم في بحر غزة، بشكل شبه اليومي، وتمنعهم من الصيد في المساحة المسموح بها وهي ستة أميال.