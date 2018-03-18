الاحتلال يعتقل المطارد عبد عاصي من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، الشاب عبد الحكيم عاصي، منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة "اريئيل" والتي قتل فيها حاخام، في الـ 5 من فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الاعتقال تم ليلة السبت في مدينة نابلس، بعد عملية بحث واسعة استمر لنحو شهر ونصف، شارك فيها "الشاباك" والجيش والقوات الخاصة.

وفي الـ 5 من فبراير/ شباط الماضي، قتل الحاخام "ايتمار بن جال" إثر تعرضه للطعن عند مدخل مستوطنة "أريئيل" شمالي الضفة الغربية.

ويسكن الحاخام المقتول، في مستوطنة "هار براخا" الواقعة على جبل جرزيم، جنوبي مدينة نابلس.