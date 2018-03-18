حالة الطقس: أجواء جافة ومغبرة والحرارة اعلى من معدلها بـ9 درجات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئيا، وحارا نسبيا، وجافا، ومغبرا، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت أن الأجواء الليلة ستكون غائمة جزئيا إلى صافية ودافئة ومغبرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غداً الاثنين توقعت الأرصاد ان يكون الجو، حارا، وجافا، ومغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الأربعاء صافيا بوجه عام وحاراً نسبياً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.