غزة.. طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية بـ 18 صاروخا

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، غارات جوية على مدينة غزة ومحيطها دون أن يبلغ وقوع إصابات في الأرواح، في حين وقعت أضرار في المساكن والممتلكات.

وقال مراسلنا إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "اف 16" شنت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، نحو عشر غارات جوية على جنوب وشرق مدينة غزة.

وأضاف أن الطيران الإسرائيلي أطلق قرابة 8 صواريخ تجاه أراض زراعية فارغة تقع ما بين حيي "الشجاعية" و"الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة وذلك في عدة غارات استهدفت المكان.

كما تم استهداف موقع "صلاح الدين" التابع لـ "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بـ 7 صواريخ، وأرض زراعية قرب موقع "تونس" التابع لكتائب القسام شرق حي "الزيتون" بثلاثة صواريخ.

وأشار مراسلنا في غزة، إلى أن القصف أوقع أضرارا في منازل المواطنين بمحيط المناطق المستهدفة دون أن يبلغ عن وصول إصابات للمشافي.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي استهداف العديد من الأهداف في قطاع غزة ردا على تفجير العبوات على الجدار الأمني قبل أيام.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت يوم الخميس الماضي في دورية إسرائيلية شمال قطاع غزة دون ان يبلغ عن وقوع إصابات حيث رد جيش الاحتلال بقصف مدفعي.