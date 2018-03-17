حماس: محاولات حرف مسار التحقيقات في حادثة "تفجير الموكب" لن تنجح

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أن "محاولات حرف مسار التحقيقات في حادثة التفجير (موكب رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله) لن تنجح.

وقال برهوم في تصريح صحفي، إن "محاولات بعض المواقع الإعلامية السوداء التي تديرها جهات أمنية معروفة في الضفة بتوزيع التهم هنا وهناك لحرف مسار التحقيقات في حادثة التفجير وللتغطية على المجرم الحقيقي بائسة ولن يكتب لها النجاح".

وتعرض موكب الحمد الله- الذي رافقه اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة- إلى انفجار عبوة ناسفة بعد دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون صباح الأسبوع الماضي.

وأسفر الانفجار عن تضرر سيارتين بشكل خفيف، حيث توجه بعد الانفجار موكب الحمد الله لافتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي في شمال القطاع، كما هو مخطط، قبل أن يغادر غزة.