الأهلي المصري يتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

فاز فريق الأهلي المصري على مضيفه مونانا الجابوني بثلاثية لهدف مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الصداقة" بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل للأهلي ميدو جابر، والمغربي وليد أزارو، ووليد سليمان في الدقائق الثامنة، و30، و82 على التوالي، بينما أحرز اللاعب دافيد ماتسيمبا هدف مونانا الوحيد بالدقيقة 44، ليتأهل الأهلي لدور المجموعات بعد فوزه ذهاباً برباعية نظيفة.

وقدم الأهلي مباراة جيدة في الشوط الأول، إلا أن الإجهاد أثر على لاعبي الفريق بالشوط الثاني مع الاقتراب من التأهل.