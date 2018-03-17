المفتي: يوم الاثنين هو غرة شهر رجب

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، وأن يوم الاثنين هو غرة شهر رجب لعام 1439هـ، وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم السبت السابع والعشرين من رجب وفق 14 نيسان 2018.

ودعا المفتي العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.