ماليزيا: محاولات لتجنب الأضرار الكبيرة خلال الزلازل

تعتبر دولة ماليزيا من الدول التي تتعرض لأخطار الزلازل، ولذلك تبذل الجهود لحماية المدنيين والمنشآت العامة والخاصة من الأضرار المحتملة عند وقوع الهزات المدمرة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى "وجود محاولات في ماليزيا لمساعدة المدن والمباني على التعافي بسرعة بعد حدوث الزلازل وذلك عبر اتباع نهج يعتمد على البيانات للتأهب للكوارث والارتداد إلى الخلف بعد الزلازل، بما يخفف من حدوث أضرار كبيرة وحدوث تدمير على نطاق واسع".

يذكر أنه من آخر الزلازل التي وقعت في ماليزيا حدثت في شهر تشرين الثاني/اكتوبر الماضي وبلغت قوته 6.1 درجة على مقياس(ريختر) ووقع في جزيرة تونجا الماليزية.