شباب خان يونس المتوج يُسقط القادسية لدوري الأولى

حقق نادي اتحاد خان يونس مساء اليوم السبت، أغلى انتصاراته في الدوري الممتاز في قطاع غزة على حساب أهلي غزة بهدف نظيف ضمن مباريات الأسبوع الـ21 للدوري.

وأكد اتحاد خان يونس بهذا الانتصار ثباته في الدوري الممتاز قبل جولة من النهاية بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، بينما ودع أهلي غزة الدوري رسميا بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير ليودع الدوري هو والقادسية صاحب المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

وتغلب شباب خان يونس على نادي القادسية بثلاثة أهداف لهدفين ليبتعد بصدارة الدوري الذي توج به أمس بعد تعادل مطاردته خدمات رفح مع اتحاد الشجاعية، رافعا رصيده إلى 45 نقطة.