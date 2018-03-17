مجسم كأس العالم يغادر مصر إلى إيطاليا

غادر مصر اليوم السبت، مجسم كأس العالم متوجها إلى إيطاليا، ضمن جولة عالمية لوفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) استعدادا لمونديال روسيا 2018.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار الغردقة الدولي في تصريحات صحفية، أن مجسم كأس العالم غادر المطار صباح اليوم بصحبة نجم الكرة الفرنسي السابق كريستيان كاريمبو، ووفد من اللجنة المنظمة للمونديال على متن طائرة خاصة متجها إلى مدينة نابولي الإيطالية.

ووصل مجسم الكأس إلى القاهرة أمس الأول الخميس ضمن جولته العالمية، قبيل انطلاق المونديال في يونيو / حزيران المقبل، بصحبة كاريمبو ووفد الفيفا على متن طائرة خاصة قادمة من كوت ديفوار.

يذكر أن جولة كأس العالم انطلقت في سبتمبر / أيلول 2017 من روسيا وطافت العديد من الدول، ومنتظرا أن تعود إلى مقر "فيفا" في زيوريخ السويسرية عقب نهاية الرحلة وانطلاق المونديال.

وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تأهل المنتخب المصري رسميا لبطولة كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما منذ آخر مشاركة في مونديال إيطاليا عام 1990، ليصل للمرة الثالثة في تاريخه.

وتعد تلك الجولة هي الثالثة من نوعها لمصر، حيث استضافت الكأس مرتين، الأولى عام 2010، والثانية عام 2013، رغم عدم تأهل الفراعنة للمونديال في تلك النسختين.