إصابة مواطن بقصف إسرائيلي شرق غزة

أصيب مواطن مساء اليوم السبت، خلال قصف "إسرائيلي" استهدف مرصداً للمقاومة الفلسطينية شرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة بعد انفجار عبوة ناسفة قرب موقع عسكري شرق القطاع.

وأفاد مراسلنا أن مواطن أصيب بجروح طفيفة وصل إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بشظايا القصف "الإسرائيلي".

وذكر أن مدفعية الاحتلال "الإسرائيلية" المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة غزة أطلقت ثلاثة قذائف مدفعية تجاه مرصداً للمقاومة الفلسطينية شرق الشجاعية، ما أدى لإصابة مواطن بجروح طفيفة.

وأوضح مراسلنا أن القصف جاء بعد انفجار عبوة ناسفة قرب موقع ناحل العوز شرق القطاع.

فيما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش "الإسرائيلي" قام بتفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة المواجهات مع المواطنين شرق حي الشجاعية.

وفي السياق ذاته زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن عبوة ناسفة انفجرت قرب منطقة ناحل عوز شرق حي الشجاعية دون أن توقع إصابات أو أضرار في قوات جيش الاحتلال.