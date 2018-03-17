أبو مرزوق: علاقتنا بإيران ممتازة

تحدّث موسى أبو مرزوق، القيادي بحركة حماس، اليوم السبت، عن علاقة الحركة بالحكومة الإيرانية.

وقال أبو مرزوق، عبر برنامج "بانوراما فلسطين" على قناة "الحوار": "بلا شك إيران علاقتنا معها ممتازة، وتقدم للحركة الكثير مما نفتقده عند كثير من الآخرين".

وأشار أبو مرزوق، إلى أن العلاقة تقترب من العودة إلى ما قبل الأحداث في سوريا.

ولفت أنه لا يجوز لأحد أن "ينتقد حماس إذا ضُيق عليها في كل المجالات، ثم يلومونها إذا توجهت لأي طرف آخر تعاون مع الحركة"..

وبحسب أبو مرزوق، فإن حماس تسعى إلى فتح علاقات مع الجميع، موضحا أن من يقلق على علاقات حماس، فعليه المبادرة إلى فتح خطوط معها، وفق قوله.

وقال أبو مرزوق إن حركة "حماس" لم تدرس بعد، مسألة إعادة العلاقات مع النظام السوري، بعد قطعها لسنوات، مشيراً إلى أن الملف السوري برمته لم يفتح بعد داخل الحركة.