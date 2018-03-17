حركة المجاهدين تدين وصف عملية جنين "بالإرهابية"

أدان عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في غزة مؤمن عزيز، تصريحات بعض قيادات السلطة التي وصفت عملية جنين البطولية (بالإرهابية).

واعتبر عزيز في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، هذه التصريحات خارجة عن حدود القيم والأعراف الوطنية والتي تعتبر تنكراً واضحاً لحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكداً على استمرار انتفاضة القدس وحيوية شبابها المنتفضين وتجاوزهم لكافة المؤامرات.

وقُتل جنديان إسرائيليان، وأصيب ثلاثة آخرون؛ عقب عملية دهس قرب مستوطنة "ميفو دوتان" القريبة من بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين (شمال القدس المحتلة)، أمس الجمعة.

وقال عزيز: "إن هذه التصريحات المرفوضة كان أولى لها أن تؤيد أي عمل مقاوم يقوم به أبناء شعبنا لدحر العدو عن كافة أراضينا المحتلة واسترداد حقوقنا الوطنية، وأن تحافظ على أرواح أبناء شعبنا من عمليات الاختطاف الممنهج التي تقوم بها قوات الاحتلال من خلال اجتياح مدن الضفة دون رادع أو حسيب من الأجهزة الأمنية للسلطة".

وطالب، بضرورة إلغاء التعاون الاستخباري في الضفة المحتلة الذي أضر بالمقاومة وبحقنا المشروع في تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس "الإسرائيليين".

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين، أبناء شعبنا إلى المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود والمغتصبين في الداخل المحتل ومدن الضفة الفلسطينية المحتلة، مطالباً بضرورة المراهنة على سواعد شعبنا وخياره بالمقاومة والانتفاضة لانتزاع كافة الحقوق ونبذ كافة الخيارات الأخرى التي أثبتت فشلها خلال سنوات المواجهة مع العدو "الإسرائيلي".