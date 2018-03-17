ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات التجارية في وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي

شهد عدد الشركات المسجلة وفق التقرير الاحصائي الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني للعام 2017 ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، بعد تسجيل 1.887 شركة جديدة في المحافظات الشمالية، بينما سجل رأس المال لهذه الشركات والبالغ 335.9 مليون دولار أميركي تقريبا، انخفاضا بنسبة 37.6% مقارنة مع العام الماضي.

ووفق التقرير الاحصائي السنوي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، شهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل 1.536 تاجرا جديدا، كما ارتفعت قيمة شهادات المنشأ خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق، بينما سجل عدد شهادات المنشأ انخفاضا بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 6.425 شهادة منشأ بقيمة 110.7 مليون دولار.

وأفادت النتائج، بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة للعام الماضي شهد انخفاضا بنسبة 31.3% مقارنة بالعام السابق، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام السابق، حيث تم ترخيص 121 مصنعا جديدا بقيمة رأس مال بلغت 124.1 مليون دولار.

وسجل عدد رخص الاستيراد لعام 2017 ارتفاعا بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضا بنسبة 2.9% مقارنة بالعام السابق، حيث تم إصدار 24.486 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 1.512.9 مليون دولار تقريبا.

وأشار التقرير الى تنفيذ طواقم حماية المستهلك 4.734 جولة تفتيشية خلال عام 2017، زارت خلالها 31.820 محلا، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 1.632 محلا من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما تم إتلاف 2.974.1 طن من المواد المخالفة، كما تم إحالة 411 تاجرا للقضاء لمخالفتهم القوانين، ومصادرة ما قيمته 462.5 ألف شيقل من منتجات المستوطنات.

وشهدت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لعام 2017 ارتفاعا بنسبة 26.1% مقارنة مع العام السابق 2016، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضا ارتفاعا بنسبة 26.9% بالمقارنة مع العام السابق، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 28.3% بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغت كمية المعادن الثمينة المدموغة حوالي 9.854.468 كغم.

وفيما يخص حقوق الملكية الفكرية بينت الوزارة في تقريرها انه تم إيداع 2.270 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها خلال عام 2017، كما تم تسجيل 1.627 علامة جديدة، إضافة لتجديد 1.047 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع 15 من الرسم والنماذج الصناعية وتم تسجيل 11 منها.

واشار التقرير الى إيداع 11 براءة اختراع في حين تم تسجيل 4 براءات اختراع وهي: جهاز لإنتاج اسافين خشب البناء، ونظام لتنظيم حركة السير الكترونيا، وجهاز تقنية مياه زيت الزيتون العادمة، وجهاز تحويل الوقود السائل لوقود غازي عن طريق حرارة العادم، ومن ناحية أخرى بلغ مجموع الإيرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 2.5 مليون شيقل إسرائيلي تقريبا.