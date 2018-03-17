قراقع يحذر من تدهور صحة الأسرى القدامى

حذر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من تدهور الأوضاع الصحية والنفسية التي يعيشها الأسرى القدامى الذين يقضون فترات تزيد عن 20 عاماً في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث أن غالبيتهم يعانون من أمراض صحية عديدة بسبب طول فترة الاعتقال وعدم وجود أي أفق سياسي للإفراج عنهم.

وقال قراقع:"إن 48 أسيراً يقضون أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال من بينهم 25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عام و 12 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر 30 عام وعلى رأسهم الأسرى كريم يونس وماهر يونس ، محمد الطوس، وليد دقة، ابراهيم ابو مخ ورشدي ابو مخ و ابراهيم بيادسه واحمد ابو جابر وسمير ابو نعمه ومحمد داوود وبشير الخطيب ومحمود أبو خرابيش.

وتابع: أن أكثر من 65 اسيرا قضوا فترات طويلة في السجون حرروا في صفقة شاليط واعيد اعتقالهم مجددا بعد اقل من 3 سنوات من الافراج عنهم وعلى رأسهم الاسير نائل برغوثي الذي قضى 35 عاما واعيد اعتقاله بعد عامين من الافراج عنه.

وأوكد قراقع، على اهمية تسليط الضوء على قدامى الاسرى والعمل من اجل الافراج عنهم واعطائهم الاولوية سواء في مفاوضات سياسية والتحركات الدولية او في صفقات تبادل، حيث ان طول المدة التي يقضونها تركت اثار خطيره على صحتهم الجسدية والنفسية.

يُذكر، أن 30 أسيراً من قدامى الاسرى المعتقلين قبل اتفاقية اوسلو عام 1993 رفضت اسرائيل الافراج عنهم يوم 31/3/2013 ضمن الدفعة الرابعة وفق الاتفاق الذي أبرمه الرئيس عباس، مع الجانب الاسرائيلي وبرعاية امريكية.

واعتبر قراقع، أن وجود أسرى يقضون اكثر من 30 عاماً في السجون هي سابقة لم تحصل في اي سجن في العالم، وهذا يدل على أن اسرائيل كسلطة محتله اصبحت عنوان القمع والاضطهاد والاستعمار الاطول من منطقة الشرق الاوسط وان احتجاز الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني واستمرار الاعتقالات اليومية دون تمييز بحق السكان المدنيين هو حرب وعدوان على السلام العادل في المنطقة واستهتار فاضح بكل الشرائع والمواثيق الدولية والانسانية.

وأكد قراقع، أن "إسرائيل" كدولة محتله لا تلتزم بالمواثيق الدولية في التعامل مع الاسرى وتطبق عليهم أنظمتها العسكرية مما حول الحياة الانسانية والمعيشية والصحية للأسرى في السجون الى جحيم لا يطاق.