اغتيال أحد عناصر الأمن الوطني الفلسطيني بلبنان

اغتال مجهولون أحد عناصر ​قوات الامن الوطني الفلسطيني​ داخل ​مخيم المية ومية في صيدا بلبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية "إن توترا امنيا شديدا ساد بعد اغتيال محمد أبو مغاصيب​ تزامنا مع ​إطلاق نار​ كثيف داخل المخيم من قبل قوات الأمن الوطني احتجاجا."

وفيما سارعت ​القوى الفلسطينية​ الى نشر عناصرها لمنع أي تدهور للوضع الامني، وعقدت اجتماعا امتد حتى ساعات الفجر الأولى وقررت فيه، سحب المسلحين وتشكيل لجنة تحقيق في عملية الاغتيال سوف تباشر مهامها صباح اليوم.

ونعت قوات ​الأمن الوطني الفلسطيني​- ​لبنان​ وحدة شهداء مخيم الميه وميه أبو مغاصيب وقالت في بيان موجه إلى "شعبنا الصامد في الداخل والشتات، أننا نزف اليكم خبر استشهاد الأخ والصديق الشاب محمد ابو مغاصيب التي طالته أيادي الغدر سائلين المولى عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. وعهداً لك أيها الشهيد ألا تذهب دماؤك هدراً وأن نسير على خطاك حتى التحرير".