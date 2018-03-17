"إيزنكوت" يقيم العملية والاحتلال يستعد لهدم منزل منفذها

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم السبت، أن ما يسمى بقائد الاركان "الإسرائيلي" الجنرال غادي إيزنكوت، أجرى جلسة تقييم للوضع في مكان وقوع عملية جنين بالضفة المحتلة.

وكان جنديان قد قتلا أمس فيما أصيب آخرون في عملية دهس بطولية نفذها أحد الشبان في مدينة جنين.

ووفقاً للصحيفة، فحضر الجلسة كبار قادة الجيش والحاكم العسكري للضفة المحتلة "بولي موردخاي".

وقالت الصحيفة: إن قوات الاحتلال داهمت الليلة الماضية قرية برطعة التي يقول الاحتلال أن منفذ عملية الدهس انطلق منها، واعتقلت شاب آخر، يعتقد أن له علاقة بالعملية.

وأضافت: أن قوة عسكرية أخذت مقاييس منزل منفذ العملية تمهيداً لهدمه.