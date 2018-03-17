فيديو|| فندق عائم في اليابان لمن يخاف التسونامي

افتتح في مدينة ناغازاكي اليابانية فندق فريد من نوعه على شكل كرات عائمة تبحر أثناء الليل ما يسمح للزوار بالاستمتاع بجمال السماء الليلي عبر السقف الشفاف.
ويذكر أن تصميم الفندق يجعله آمنا تماما حتى في حال وقوع التسونامي.
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