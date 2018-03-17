ما هو موقف محمد بن سلمان من قرار ترامب بشأن القدس؟

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رداً على سؤال حول موقفه من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، "إنه لا يحاول التركيز على أي شيء قد يثير التوتر قبيل اجتماعهما المقرر، الثلاثاء المقبل".

وعن علاقة السعودية بترامب واختياره لها كأول دولة يزورها كرئيس، قال محمد بن سلمان إن الرئيس ترامب هو الرئيس المنتخب الأمريكي، والعلاقات السعودية الأمريكية تاريخية وتعود لحوالي 80 سنة. في الواقع، السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى.

وحول موقف ترامب من التسوية في الشرق الأوسط ومناقشة الملف مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، قال ولي العهد السعودي إن جاريد هو المكلف بالملف من قبل البيت الأبيض، وواجبنا كسعوديين هو تطوير علاقاتنا مع حلفائنا وكل ممثلي هذه المؤسسات.

وبشأن موقفه من قرار ترامب بشأن القدس، قال ولي العهد السعودي: "نحن نحاول التركيز على الجهود التي تحفز السلام للجميع. لا نحاول التركيز على أي شيء قد يثير التوتر، أنا بطبعي دائما إيجابي. ولذلك، أحاول التركيز على الأشياء تدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الجميع".