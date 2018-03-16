5 أطعمة تكافح السرطان يجب أن تبقى في مطبخك!

من المتوقع أن يزيد عدد الحالات الجديدة للإصابة بالسرطان بنسبة 70٪ خلال العقدين المقبلين بحسب منظمة الصحة العالمية.

هناك العديد من الأمور التي يمكن القيام بها للتخفيف من خطر الإصابة بالسرطان ومن ضمنها تناول غذاء صحي.

بعض أنواع الأطعمة تحتوي على مواد تساعد في الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان وهي يجب أن تبقى دائماً في مطبخك. فما هي هذه الأطعمة؟

#بذور الشيا تحتوي بذور الشيا على عدد من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على مكافحة سرطان الرئتين وسرطان البروستات. كما أن الشيا غنية بالألياف الغذائية التي تحمي من سرطان الأمعاء.

يمكنك إضافة بذور الشيا إلى سلطاتك أو إلى عصائر السموثي.

#العنب الأحمر Resveratrol هي مادة مضادة للأكسدة موجودة بشكل كبير في العنب الأحمر والتي تمنع تكوَن الخلايا السرطانية في الجسم.

لذا من أجل الوقاية من السرطان ننصحك بتناول العنب الأحمر كوجبة صحية وخفيفة خلال اليوم.

#الجوز يعتبر الجوز من بين أغنى أنواع المكسرات بالمواد المضادة للأكسدة وهو أيضاً يحتوي على نسبة كبيرة جداً من الدهون الصحية الغير مشبعة. تناول حفنة من الجوز يومياً تساعد في الوقاية من سرطان البروستات وسرطان القولون وسرطان الثدي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحميص الجوز قبل تناوله يساعد الجسم على إمتصاص المواد المضادة للأكسدة الموجودة فيه بشكل أفضل.

#الخرشوف يحتوي الخرشوف على مواد تقضي على الخلايا السرطانية التي يمكن أن تسبب سرطان الثدي أو سرطان الأمعاء. كما أن الخرشوف يحتوي على نسبة كبيرة من مجموعة الفيتامين ب والتي تساعد في الوقاية من سرطان الرئة.

#التوت الأزرق تناول التوت الأزرق بشكل شبه يومي سوف يحميك من خطر المعاناة من أمراض القلب وأيضاً يخفف من خطر تعرضك لمختلف أنواع السرطان. يمكن تناول التوت الأزرق مع اللبن اليوناني أو إضافته الى الكيك عند تحضيره أو إعداد عصير السموثي باستخدامه.