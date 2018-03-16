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أمن السلطة يسلم الاحتلال "اسرائيلياً" دخل نابلس بالخطأ

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:40 - 16 مارس 2018
التنسيق الأمني36 التنسيق الأمني36
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ذكرت مصادر عبرية مساء اليوم الجمعة ان الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة سلمت قوات الاحتلال "اسرائيلياً"، دخل الى نابلس عن طريق "الخطأ"

و بحسب صحيفة يديعوت احرونوت، فقد سلمت أجهزة السلطة قوات الاحتلال إسرائيلي "دخل بالخطأ" لمنطقة رفيديا في نابلس.

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