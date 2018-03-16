خبر سار لعشاق المعكرونة.. وجبتكم المفضلة لا تسبب زيادة الوزن

لطالما حظيت المعكرونة بسمعة سيئة؛ إذ إنها تُعتبر إحدى الوجبات الغذائية التي تساهم في زيادة الوزن، مما جعلها لا تحظى بأية مكانة في الأنظمة الغذائية الصحية.

ولكن، اتضح مؤخراً، بحسب صحيفة “Elle” الفرنسية أن المعكرونة لا تؤدي إلى زيادة الوزن أو الدهون في الخصر؛ بل عكس ذلك تماماً.

ووفقاً لنتائج دراسة أجراها باحثون في المعهد العصبي المتوسطي (نيوروميد) في بوزيلي بإيطاليا، وشملت 23 ألف إيطالي، للكشف عن العلاقة بين استهلاك المعجنات وكل من “مؤشر كتلة الجسم” و”نسبة الخصر إلى الورك”- تبيّن أن الاتهامات الموجهة لهذه الوجبة خاطئة.

وبحسب الدراسة، فإن الصلصات أو الأجبان التي يتم استخدامها مع المعكرونة، هي المسؤولة عن ذلك، فضلاً عن حجم الوجبة التي يتم تناولها.

هذه هي السلوكيات الجيدة التي يجب اعتمادها والتي من شأنها أن تساعدك على المحافظة على قوامك ورشاقتك.

-يجب الحدّ من الكمية المستهلكة من المعكرونة.

-يجب دمج المعكرونة مع البروتين (النباتي أو الحيواني) أو الخضراوات.

-ينبغي استعمال الصلصة المنزلية المصنوعة من الخضراوات، بدلاً من الصلصة الصناعية. -يجب تتبيل المعكرونة بزيت الزيتون الذي يحتوي على “الأوميغا-9″، بدلاً من الزبدة الغنية بالأحماض الدهنية المشبعة.

-فضلاً عن تعويض الأجبان بالتوابل أو مكعبات المرق لإضفاء طعم للطبق.